Строительство подъезда к порту Темрюк обойдется в 281 млн рублей

Сейчас ведут поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

ГКУ Краснодарского края «Дирекция государственных закупок» выделит 281 млн рублей на проект подъезда к морскому порту Темрюк. Работы должны провести на участке протяженностью порядка 4,9 км. Датой окончания приема заявок от подрядчиков указано 5 сентября 2024 года.

В обязанности подрядчика войдут: проектирование искусственных сооружений, транспортных развязок, рекультивации карьеров и временно занимаемых земель. Также нужно будет подготовить сметную документацию и реализовать требования по обеспечению доступа маломобильных граждан.

Согласно документам, подрядчик должен будет приступить к работам со дня заключения контракта. Завершить работы планируют к 31 июня 2025 года, пишет «Деловая газета. Юг».

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