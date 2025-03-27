Строительство первого объекта на территории «Новой Анапы» начнут в 2026 году

Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов во время парламентского диалога в Совете Федерации.

По словам Суханова, ЧС с разливом мазута в Черном море не повлияет на проект «Новой Анапы». Курорт рассчитывают ввести в эксплуатацию через шесть лет.

«Мастер-план «Новой Анапы» был разработан в октябре 2024 года и был принят советом директоров. <…> В 2025 году нам нужно с регионом начать разрабатывать документацию по планировке территорий. Первое строительство начнется во второй половине 2026 года, а ввод в эксплуатацию — в 2031 году. Поэтому я не вижу прямой корреляции с этим инцидентом», — отметил гендиректор корпорации «Туризм.РФ».

Глава компании добавил, что при реализации такого масштабного проекта возможны сдвиги в сроках.

«Думаю, что наши ответственные службы и заинтересованные ведомства справятся с этим инцидентом», — цитирует Суханова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», РБК со ссылкой на слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова сообщил, что проектирование туристического кластера «Новая Анапа» временно приостановили, однако власти не отказываются от реализации проекта.

Однако в тот же день министерство опровергло эту информацию, подтвердив реализацию проекта согласно утвержденному плану с возможной корректировкой сроков отдельных работ.

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