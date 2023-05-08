Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Строительство очистных сооружений завершили в Павловском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-ochistnyh-sooruzhenij-zavershili-v-pavlovskom-rajone
Строительство очистных сооружений завершили в Павловском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Они будут очищать сточные воды, поступающие от домов и социальных учреждений, подключенных к централизованным сетям.

На объекте специалисты уже завершили пуско-наладочные работы, также получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Производительность очистных сооружений в станице Павловской составляет 3 тыс. куб. метров в сутки. Мощность предусмотрели с учетом развития района и подключения новых объектов.

Процесс работы полностью автоматизирован. Сточные воды будут проходить несколько этапов очистки, включая механическую и биологическую, обеззараживание и обработку осадков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Гулькевичском районе на капремонт очистных сооружений направили около 100 млн рублей.

Статьи
День Победы: история и традиции
День Победы: история и традиции
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 мая
Инаугурации Владимира Путина 23 года: комментарии экспертов
Инаугурации Владимира Путина 23 года: комментарии экспертов
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях