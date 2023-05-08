Строительство очистных сооружений завершили в Павловском районе

Они будут очищать сточные воды, поступающие от домов и социальных учреждений, подключенных к централизованным сетям.

На объекте специалисты уже завершили пуско-наладочные работы, также получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Производительность очистных сооружений в станице Павловской составляет 3 тыс. куб. метров в сутки. Мощность предусмотрели с учетом развития района и подключения новых объектов.

Процесс работы полностью автоматизирован. Сточные воды будут проходить несколько этапов очистки, включая механическую и биологическую, обеззараживание и обработку осадков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Гулькевичском районе на капремонт очистных сооружений направили около 100 млн рублей.