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Строительство нового терминала аэропорта в Краснодаре планируют начать осенью

Общество
10.08.2022 17:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-novogo-terminala-aeroporta-v-krasnodare-planiruyut-nachat-osenyu
Видео канала «Кубань 24»

Проект получил положительное заключение экспертизы. Одобрены и результаты инженерных изысканий.

Предполагается, что когда новый терминал построят, его пропускная способность будет 3,2 тыс. пассажиров в час. Он появится в 3 км от нынешнего и станет частью транспортного хаба. Объединит в себе воздушную гавань, железнодорожный вокзал и автостанцию. Какие суда сможет принимать — во многом зависит от типа перрона.

«В строительстве нового перрона будут использованы самые современные материалы и технологии, что в будущем позволит краснодарской воздушной гавани принимать такие условно тяжелые и дальнемагистральные самолеты, как Boeing 777. А это, в свою очередь, откроет новые возможности для развития таких направлений, как страны Юго-Восточной Азии, Тайланд, Вьетнам, Индонезия, а также таких экзотических направлений как Куба, Танзания или Доминикана», — сказал руководитель пресс-службы ГК «Аэродинамика» Виталий Коренюгин.

Перрон будет на 28 лайнеров. Также появятся 8 телескопических трапов. Территорию будущего аэропорта оградят, будет несколько новых рулежных дорожек. Старые реконструируют. Установят на поле и новое светосигнальное оборудование. По плану, к строительству нового аэрокомплекса краевой столицы планируют приступить уже этой осенью.

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