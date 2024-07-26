Строительство детсада на 250 мест закончили в районе Западного обхода Краснодара

Трехэтажный детский сад на улице Западный Обход площадью 5 тыс. кв. м готов к получению разрешения на ввод в эксплуатацию.

Новое дошкольное учреждение достроили на территории ЖК «Спортивная деревня». Оно рассчитано на 250 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.

В детском саду предусмотрели пространства со спальнями, игровыми зонами и санузлами. Для приема пищи обустроили пищеблок. Также здесь будут медицинский и методические кабинеты, спортивный и актовый залы.

Кроме того, провели благоустройство прилегающей к детсаду территории: обустроили прогулочные зоны с теневыми навесами, игровым и спортивным инвентарем.

На территории детского сада разместили пункт охраны с круглосуточным видеонаблюдением, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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