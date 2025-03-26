Строительная компания «НВМ» завершила новый детский сад в поселке Южном

Девелопер ввел в эксплуатацию современный соцобъект, рассчитанный на 250 воспитанников. Сад построен в рамках развития ЖК «История 2».

На первом этаже разместились группы для самых юных жителей: от 1,5 до 6 лет. Рядом с игровыми зонами оборудованы пищеблок, медкабинет и служебные помещения.

Второй этаж ориентирован на подготовку к школе. Здесь расположены две группы для ребят 4–5 лет, 5–6 лет, а также для будущих первоклассников 6–7 лет. Дополняют инфраструктуру спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также техпомещения.

Особый акцент сделан на благоустройстве: для детей создано 12 тематических площадок с учетом возрастных потребностей.

«Наша цель — создать среду, где дети развиваются через игру, спорт и творчество. Уверен, этот сад станет любимым местом для ребят», — отметил представитель ГК «НВМ» Темиркан Абатов.

Детсад соответствует современным стандартам безопасности и доступности.

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