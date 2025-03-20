Строитель из Сочи выиграл почти 22 млн рублей в лотерею из-за народной приметы

Почти 22 млн рублей в лотерею выиграл Рубен Такмазян — строитель из Сочи.

Выиграть ему помогла народная примета — во время семейного праздника мужчина почувствовал, что у него чешется левая ладонь. Согласно народной мудрости, такой зуд — к деньгам.

Тогда сочинец открыл приложение и купил три лотерейных билета — в двух из них указал даты рождения близких, а в третьем доверился случаю и выбрал автоматическую комбинацию. Последняя принесла ему 21 млн 706 тыс. 240 рублей — это один их крупнейших выигрышей в жизни мужчины.

«День, когда примета сработала на миллионы, навсегда останется в моей памяти. Уже по звуку телефонного уведомления я понял, что там что-то интересное. Открыл приложение, и сначала показалось, что выигрыш — 21 тыс. рублей, подумал: «Ой, как хорошо!». Я почему-то не сразу разглядел 21 миллион, настолько сумма была для меня невообразима. Весь оставшийся день отмечал уже с родными двойной праздник!» — рассказал Рубен Такмазян.

Мужчина работает строителем-отделочником, в свободное время занимается тихой охотой — он знает все тропы и ждет начала грибного сезона. Пока сочинец не решил, что сделает с выигрышем.

«Удача — как ветер: ее нельзя увидеть, но можно почувствовать! Иногда она посылает едва уловимые знаки, и только самые внимательные успевают поймать ее за хвост. История Рубена Такмазяна из Сочи — яркий пример того, как доверие к себе и народным приметам может изменить жизнь. Главное — не пропустить тот самый момент, когда Вселенная шепчет: «Действуй!» — сообщает пресс-служба «Столото».

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