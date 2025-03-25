Стратегию по реализации семейной и демографической политики приняли в РФ

Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года утвердило правительство РФ. Об основных направлениях Стратегии рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, этот документ — один из самых важных итогов Года семьи и результат работы правительства вместе с родительским обществом, общественными организациями и экспертами.

«Над данным документом работали ведущие демографические школы страны. Они все были вовлечены в эту работу. Кроме того, этим занимались регионы, федеральные органы исполнительной власти, депутаты Государственной Думы, сенаторы, общественные организации. Также необходимо отметить, что впервые такой документ обсуждался с родительским сообществом. Мы в рамках подготовки стратегии провели восемь окружных демографических форумов — в каждом федеральном округе. И регионы от своего федерального округа имели возможность представить предложения в стратегию. Они все были проанализированы и включены в этот документ», — отметила Голикова.

Цели

Главные цели стратегии — увеличение численности населения через повышение уровня рождаемости, улучшение здоровья матерей, отцов и детей, а также поддержку и защиту семей, которые являются основой российского общества. Важной задачей является укрепление института семьи и брака путем сохранения и популяризации традиционных семейных ценностей.

Всего стратегия включает достижение 13 показателей, среди которых суммарный коэффициент рождаемости, рост числа многодетных семей и снижение их уровня бедности и ожидаемая продолжительность жизни.

Направления

В рамках стратегии выделяются ключевые направления:

Укрепление института семьи — стратегия предусматривает меры по защите и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, а также продвижению их в обществе. Особое внимание будут уделять молодому поколению. Эти задачи реализуются в рамках национального проекта «Семья».

Здоровый образ жизни — стратегия предполагает формирование у граждан мотивации вести здоровый образ жизни и создавать условия для ранней профилактики заболеваний. Одним из приоритетов станет снижение влияния ключевых факторов риска — курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность и неправильное питание.

Охрана здоровья родителей и детей — особенное внимание уделяется охране материнского, отцовского и детского здоровья, а также укреплению репродуктивного здоровья граждан. Для раннего выявления заболеваний планируется развивать систему диспансеризаций и профилактических осмотров. Особое внимание планируют уделить мужскому здоровью и подросткам. Кроме того, продолжатся дополнительные инвестиции в инфраструктуру и технологии в здравоохранении и работа по профилактике абортов.

Поддержка семей с детьми — стратегией предусмотрено совершенствование системы поддержки семей с детьми, особое внимание будет уделяться снижению уровня бедности среди многодетных семей. В стратегии заложен подход «Плюс один ребенок в каждой семье», целевой ориентир — многодетность. Например, с 2026 года появится семейная выплата для родителей двоих и более детей.

Совмещение семейной заботы и профессиональной деятельности — для облегчения совмещения заботы о семье с работой будут развиваться государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, включая группы продленного дня. Кроме того, планируется внедрение корпоративных программ поддержки семей и создание центров помощи молодым семьям при вузах. Бизнесу предлагается внедрять корпоративные стандарты, ориентированные на демографические показатели.

Формирование доступной и семейно-ориентированной инфраструктуры — стратегия включает мероприятия, направленные на обеспечение семей качественным и доступным жильем, а также развитием необходимых социальных сервисов и инфраструктуры вблизи мест проживания. Подразумевается поддержка семей в вопросах улучшения жилищных условий, чтобы создать комфортные условия для воспитания детей.

Поддержка семей в особых жизненных ситуациях — сюда входит поддержка семей с детьми-инвалидами, опекаемыми детьми, профилактика социального сиротства, а также предоставление помощи в различных затруднительных ситуациях, возникающих в семьях.

Социальная адаптация мигрантов — демографическая политика включает не только рождаемость и смертность, но и миграционные процессы. Стратегия направлена на привлечение в Россию соотечественников и иностранцев, разделяющих традиционные семейные ценности. Особое внимание уделяется вопросам языковой и культурной интеграции тех, кто недавно получил российское гражданство.

Региональная поддержка — для выравнивания различий в уровне рождаемости между регионами стратегия предусматривает дополнительные меры поддержки на федеральном уровне. Это поможет регионам с низкими показателями адаптироваться и улучшать демографическую ситуацию с учетом местных особенностей.

Меры нацпроекта

Документ предлагает конкретные меры для достижения целей стратегии:

Укрепление здоровья семей и повышение рождаемости:

Развитие комплексной программы охраны материнства и детства, включая здоровье подростков 15–17 лет.

Модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

Расширение скрининговых программ для беременных, новорожденных и детей разных возрастов.

Повышение доступности медпомощи женщинам, особенно в сельской местности и малых городах.

Программы реабилитации и психологической поддержки женщин после родов.

Совершенствование методов лечения бесплодия и повышение их доступности.

Поддержка семей с детьми:

Расширение государственной соцпомощи, включая социальный контракт.

Улучшение доступности жилья для молодых и многодетных семей.

Развитие доступного арендного и социального жилья.

Совмещение семейной и профессиональной жизни:

Создание условий для студенческих семей в вузах: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей, проживание студентов с детьми в общежитиях.

Система «единого окна» для поддержки студенческих семей.

Гибкий график, дистанционная работа для беременных и родителей с несовершеннолетними детьми.

Синхронизация графиков работы детских садов с режимом родителей, организация дежурных групп.

Поощрение работодателей, поддерживающих сотрудников с семейными обязанностями.

Обеспечение доступности образования и досуга:

Ремонт и модернизация детских садов.

Повышение транспортной доступности детских учреждений.

Развитие общественных пространств для семейного отдыха.

Повышение качества детского отдыха и оздоровления.

Укрепление института семьи:

Психологическое сопровождение семей для предотвращения разводов.

Учреждение Дня многодетной семьи в регионах.

Общественные награды для дедушек и бабушек с большим числом внуков.

Программы активного долголетия.

Нацпроект «Семья»

Реализация Стратегии будет осуществляться через различные национальные проекты, основной — нацпроект «Семья». Ключевые меры данного проекта включают:

Материнский капитал. Основной демографической мерой стало введение материнского капитала. С момента запуска программы было выдано свыше 14 млн сертификатов. Средства используются для улучшения жилищных условий, оплаты образовательных услуг, ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет, реабилитации детей с инвалидностью и пенсионных накоплений родителей. С 2020 года сертификаты оформляются автоматически при рождении ребенка. Размер капитала регулярно индексируется.

Единое пособие. Оно предоставляется в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей до 17 лет и беременных женщин, если средний доход семьи не превышает этот показатель. Более 9,8 млн детей и 152,3 тыс. беременных женщин получают данное пособие.

Социальный контракт. Этот инструмент помогает семьям формировать стабильный источник дохода и повышать свое благосостояние. Помощь доступна семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Программа позволяет проходить переобучение, запускать собственное дело, развивать личные хозяйства, устраиваться на работу и получать поддержку в кризисных ситуациях. В 2024 году заключено 204,7 тыс. контрактов, которые охватили 552,1 тыс. человек.

Ежегодная семейная выплата. С 2026 года работающие родители двоих и более детей начнут получать возврат излишне уплаченного налога по ставке 6%. Эту сумму смогут получить оба родителя.

Законопроект о пособиях для студентов и аспирантов. Предложено увеличить размер пособия по уходу за ребенком для данной категории. Изменения затронут примерно 7 тыс. женщин. Проект прошел стадию общественного обсуждения и скоро поступит в правительство.

Поддержка пожилых людей. Программы «Активного долголетия» продлятся до 2030 года. Их содержание и мероприятия обновлены с учетом лучшей региональной практики.

Региональные демографические программы. С июля 2023 года запущены региональные инициативы. С 2025 года 41 регион с показателем рождаемости ниже общероссийского (1,41) начнет получать федеральную поддержку.

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