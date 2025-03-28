Странный мужчина исполнил ритуальный танец на крыше магазина в Краснодаре

Необычное поведение человека заметили 27 марта в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

В краевой столице вечером сняли на видео мужчину, который спустился из окна на крышу магазина. Там он выполнял движения, отдаленно напоминающие ритуальный танец, а также нечленораздельно кричал.

По словам очевидцев, через некоторое время мужчину сняли с крыши и передали медикам.

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