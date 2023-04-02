Странные вкусы: ветеринар рассказала, почему кошки едят кактусы

Многие кошки проявляют интерес к домашним цветам. Это говорит о том, что животным не хватает витаминов и клетчатки. Но некоторых кошек «тянет на острое», они начинают грызть кактусы.

По мнению ветеринарного врача Любови Корочевой, чаще всего едят комнатные растения, в том числе кактусы, те кошки, которые питаются сухим кормом.

«Кошки не ботаники, поэтому из-за нехватки клетчатки и витаминов они даже кактус могут съесть. Для них он тоже сочный и зеленый, им абсолютно без разницы, что снаружи растут колючки. Они будут ранить лапы, язык прокалывать, но все равно есть. Кошки не выбирают, им нужно то, что растет из земли», — предупредила ветеринар.

Для того, чтобы обезопасить кошек и кактусы, рекомендуется сменить рацион животного. Карочева советует перевести кошку на натуральный корм.

«Изменить поведение кошки на сухом корме вряд ли получится. Но если начать кормить животное натуральным кормом, то оно может перестать есть домашние растения. По своей практике могу сказать, что владельцы кошек, которые кормят животных натуральной пищей, гораздо реже жалуются на такие случаи», — цитирует ветеринара радио Sputnik.

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