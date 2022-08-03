Страховая выплатит 20,7 млн рублей за разбитую туристом Lamborghini в Сириусе

Фото пресс-службы МВД по Сириусу

Авария произошла днем 24 августа 2021 года на пересечении улицы Рекордов и Олимпийского проспекта. Тогда 19-летний парень взял в аренду Lamborghini Huracan, разогнался, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Hyundai. После удара спорткар отбросило в ограждение.

Получила травмы женщина-водитель корейской иномарки. Парень на Lamborghini не пострадал.

После аварии машина была признана не подлежащей восстановлению. Но она была застрахована по КАСКО. Поэтому владельцу спорткара выплатят более 20,7 млн рублей.

«Специфика таких спортивных транспортных средств, конечно, в очень стремительном наборе скорости. Например, автомобиль такой марки разгоняется до 100 км/час за чуть более 3 секунд, и водителям нужно особенно внимательно следить за спидометром. Подавляющее большинство причин дорожных происшествий со спортивными автомобилями — это именно превышение скоростного режима, из-за чего теряется контроль управления», — сообщил начальник отдела андеррайтинга по автострахованию компании «Согласие» Александр Коротин.

Эксперт добавил, что очень важным является опыт водителей по управлению сверхмощными автомобилями. И можно годами ездить безаварийно на обычных машинах с мощностью до 123 л. с., но на спорткаре не справиться с управлением.

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