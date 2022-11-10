Страховая выплатила более 18 млн рублей после смертельного ДТП в Темрюкском районе

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Авария произошла в начале июня на трассе Темрюк — Фонталовская. По данным страховой, водитель маршрутки за рулем потерял сознание, и автобус с пассажирами съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом. Погибли четыре человека.

Большинство выплат заявителям перечислили в июне. Сейчас страховая компания полностью выплатила все компенсации пострадавшим и родственникам погибших.

Близким четверых погибших выплатили по 2,025 млн рублей. Выплаты 14 пострадавшим составили от 11 тыс. рублей до более 1,8 млн рублей. Размер компенсации зависел от тяжести полученных травм.

«Минимальная страховая выплата за ссадину или ушиб составляет 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн руб. Семьи погибших получают максимальную сумму — 2,025 млн рублей», — сообщил замдиректора департамента урегулирования убытков по корпоративным видам страхования компании «Согласие» Алексей Косенцов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП произошло 4 июня в станице Голубицкой Темрюкского района. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. В результате аварии погибли 4 человека, пострадали еще более 15. По факту ДТП возбудили уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.