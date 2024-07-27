Стоки из микрорайонов на Западе Краснодара примет расчищенное русло реки Осечки

Как сообщил 27 июля мэр столицы Кубани Евгений Наумов, городским службам удалось очистить 7 км русла реки Осечки на северо-западе Прикубанского округа. В конце 2025 года сюда будут перенаправлять дождевую воду с улиц.

Сейчас здесь продолжается прокладка ливневого коллектора длиной 11,4 км, который состоит их железобетонных труб диаметром 1,8 м. Задача этого гидротехнического сооружения — не допустить подтоплений во время традиционных для Кубани сильных ливней.

— Коллектор будет собирать воду в западной части Краснодара, где сегодня идет активное развитие. Здесь уже заселены большие жилые комплексы, работают и открываются школы и детсады. Благодаря этому трубопроводу мы не допустим подтоплений во время залповых и продолжительных ливней, — подчеркнул Евгений Наумов.

Водоотвод в районе Западного Обхода протянется до поселка Колосистого. Прокладывается он в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Строительные работы продлятся еще около 16 месяцев, отставаний от графика нет, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Читайте также: Для очистки пруда в Городском саду Краснодара ищут подрядчика.