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Стоимость яиц в Краснодарском крае за неделю выросла почти на 3%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/stoimost-yaits-v-krasnodarskom-krae-za-nedelyu-vyrosla-pochti-na-3
Стоимость яиц в Краснодарском крае за неделю выросла почти на 3%
Фото pxhere.com

По данным Краснодарстата, в сетевых магазинах десяток яиц стоит 90 рублей. Таким образом, цена на куриные яйца за неделю с 7 по 13 марта повысилась на 2,7%.

В краевом минсельхозе сообщили, что дефицита яиц на Кубани нет. В регионе наращивают объемы их производства. Так, весной прошлого года на Кубани произвели на 139,9 млн штук яиц больше, чем весной 2021 года — 1,6 млрд штук яиц. Темп роста производства составил 109,5%. К 1 февраля этого года на Кубани уже произвели 117,3 млн штук яиц.

Эксперты связывают подорожание яиц с предстоящей Пасхой, которая в этом году выпадает на 16 апреля, пишет «Коммерсантъ».

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