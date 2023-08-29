Стоимость шаурмы в России с сентября увеличится минимум на 10%

Об индексации цен рассказали в торговых сетях, где продают это популярное блюдо. Стоимость шаурмы в стране увеличат из-за резкого подорожания мяса птицы, которое увеличилось в цене почти на 50%.

«В марте мы его брали за 220 рублей за 1 кг, в мае — за 280 рублей, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей», — сообщила основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филлипова.

В результате индексации средняя стоимость шаурмы может вырасти до 210-300 рублей. Сейчас она составляет 190-250 рублей.

В Министерстве сельского хозяйства РФ уточнили, что рост стоимости мяса птицы сезонный. В сентябре цены на него начнут резко снижаться, пишет газета «Известия».

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