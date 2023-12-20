Стобалльники Краснодарского края 20 декабря получат по 100 тыс. рублей

С вопросом о том, когда кубанским выпускникам-стобалльникам выплатят обещанные 100 тыс. рублей к главе региона Вениамину Кондратьеву во время прямой линии 4 декабря обратился отец одной из студенток.

Для решения этого вопроса губернатор в прямом эфире связался с министром образования Краснодарского края Еленой Воробьевой и поручил ей до 20 декабря перевести перевести на счета стобалльников по 100 тыс. рублей.

Кондратьев отметил, что на Кубани активно помогают одаренным детям — тем, кто отлично учится и планируют продолжить обучение в родном регионе. По его словам, такие студенты в дальнейшем будут строить жизнь в крае.

«Сегодня до конца дня кубанские студенты получат 100 тыс. рублей — это 114 выпускников школ, набравших по результатам единого государственного экзамена максимальные 100 баллов и поступивших в вузы, техникумы и колледжи на территории региона», — рассказала Воробьева.

Она уточнила, что 108 стобалльников учатся в Краснодаре, а остальные в Новороссийске, Сочи, Армавире и Белореченске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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