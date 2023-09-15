Стенд Кубани на форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure» стал самым креативным

Международное мероприятие проходило с 12 по 14 сентября в Москве. Кубанской делегации вручили диплом «За креативное представление региона».

Всесезонный туристический потенциал региона на выставке презентовали санатории, туроператоры, отели, горнолыжные курорты и винодельни из Геленджика, Сочи, Анапы, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Темрюкского, Туапсинского, а также Ейского и Приморско-Ахтарского районов, отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Также кубанские винодельни, входящие в национальный туристический маршрут «Винные дороги Краснодарского края», представили активно развивающееся в регионе направление энотуризма.

«За три дня работы форума наши представители провели десятки деловых встреч, поделились с посетителями сувенирной продукцией. Подарочные наборы включали экскурсионные путевки и сертификаты на проживание в отелях региона», — сообщил Зарицкий.

Главная тема форума в 2023 году — «Код будущего», который организовали для ведущих туроператоров и турагентств страны и мира, экспертов и практиков отрасли, руководителей региональных офисов по туризму.

Свои презентации показали представили около 50 регионов России и более 15 зарубежных стран. Более 170 спикеров выступили в деловой программе. Основные темы — креативный туризм, человеческий капитал и карьера в туризме, развитие технологий в отрасли, маркетинг и дистрибуция, а также тренды. Для турагентов провели образовательный интенсив.

Форум-выставка «ОТДЫХ Leisure» прошла в 29 раз. Каждый год в ней участвуют свыше 10 тыс. профессионалов отрасли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на выставке в Москве представили турнаправления осенне-зимнего сезона на Кубани.