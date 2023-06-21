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Старый Яблоновский мост в Краснодаре снесут. Но это не точно

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/staryj-yablonovskij-most-v-krasnodare-mogut-snesti
Старый Яблоновский мост в Краснодаре снесут. Но это не точно
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О дальнейшей судьбе старого Яблоновского моста 20 июня рассказали в мэрии кубанской столицы. Уже несколько дней на старом Яблоновском мосту рабочие удаляют старое асфальтовое покрытие.

Как сообщили «Кубань 24» в департаменте информационной политики мэрии Краснодара, заслуженный мост, прослуживший людям более 70 лет, сейчас закрыт и для автомобилистов, и для пешеходов. Для продолжения обустройства территории и инфраструктуры вокруг новой переправы через Кубань, подъезды к старой демонтируют.

Решать вопрос о возможном сносе будут соответствующие федеральные структуры, потому что это сооружение находится вне юрисдикции администрации Краснодара, так как старый мост соединяет два субъекта Российской Федерации. Решение о конкретных сроках начала сноса старого моста пока не принято.

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