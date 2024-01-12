Старый Новый год планирует отметить каждый третий житель Краснодара

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января. В этом году, согласно исследованию, отмечать праздник планируют 34% жителей Краснодара.

По результатам опроса, проведенного в период с 10 по 11 января, большинство опрошенных не собираются устраивать масштабное застолье и хотят ограничиться «легкими домашними посиделками». В кругу коллег встретить Старый Новый год планируют 4% опрошенных.

Отмечается, что женщины сообщали о планах отметить Старый Новый год чаще мужчин — 38% против 31%. Больше всего желающих отметить праздник среди краснодарцев старше 45 лет — 38% от общего числа респондентов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.

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