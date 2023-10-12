Старую трассу «Формулы-1» сократят из-за фестиваля молодежи в Сочи

Медальную площадь сделают более доступной для посетителей Олимпийского парка. На ней уберут ограждения, который предназначались для «Формулы-1». Изменения обусловлены подготовкой к Всемирному фестивалю молодежи, который проведут в марте следующего года.

Трасса будет функционировать в формате малого кольца, поскольку выход из первого поворота и 12 поворот сомкнутся в кольцо. Покрытие трека менять не будут. Кроме того, на автодроме все еще можно будет оперативно восстановить прежний вид трассы, если нужно будет провести «Королевские гонки».

Кроме того, гостям Олимпийского парка предложат специальные гоночные программы. Отдельные участки трассы выделят для любителей дрифта и картинга, сообщает интернет-портал «Чемпионат».

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