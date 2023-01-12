Стартовый матч года ФК «Сочи» проведет против «Форте» из Таганрога

Это будет дебютная игра южан под руководством нового тренера Курбана Бердыева.

Футбольный «Сочи» определился с первыми соперниками на зимних сборах. Стартовый матч года «барсы» проведут 17 января дома против команды второй лиги — «Форте» из Таганрога. Футболисты, начиная с Рождества, усваивают требования титулованного наставника.

«Он один из самых сильных тренеров, которые работали в России. Для нас это, конечно же, большой плюс. Личные цели никогда не стояли для меня на первом месте, но хотелось бы ворваться в пятерку бомбардиров», — поделился игрок ФК «Сочи».

«Барсы» 22 января сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком» также в Сочи, а через неделю со столичным «Локомотивом» уже в Абу-Даби. В феврале там же, в Объединенных Арабских Эмиратах, подопечные Бердыева сыграют в зимнем Кубке РПЛ. А дальше будет заключительный этап в Турции. Соперники на этом сборе определятся позднее. Первый официальный матч в году у «Сочи» 5 марта с ЦСКА.