Стартовала выдача ключей второй очереди микрорайона «Парк Победы»

Федеральный девелопер DOGMA приступил к выдаче ключей собственникам квартир 22 корпуса второй очереди микрорайона «Парк Победы». В ближайшее время откроется запись на получение ключей и 20 корпуса проекта. На оставшиеся в продаже лоты до конца марта действует 10% скидка.

«Парк Победы» — концептуально новый микрорайон, который расположен в районе Ближнего западного обхода Краснодара. Архитектуру квартала отличает монументальность, классические пропорции и чёткость линий. Эстетику домов подчёркивает подсветка фасадов в вечернее время. Общая площадь застройки — 41 га, 7 из которых будут выделены под озеленение. Здесь появится прогулочный бульвар с несколькими арт-объектами и фонтаном. Всего будет возведен 41 дом переменной высотности – 9 и 18 этажей.

Концепция интерьеров лобби «Парка Победы 2» продолжает архитектурный сюжет, заданный фасадными решениями жилого квартала. Современное прочтение классических мотивов создаёт дизайнерское решение вне времени. Чёткие линии молдингов придают парадности, а отделка под натуральный камень ― презентабельности пространству. Активная цветовая гамма уравновешивается гармоничным светлым декором, а металлические элементы создают атмосферу уютной торжественности.

Помимо зон отдыха, игровых и спортивных площадок, проектом предусмотрено строительство четырех детских садов на 870 воспитанников и школы на 1550 учеников. Два дошкольных учреждения готовы на 40%, строительно-монтажные работы компания планирует завершить в третьем квартале 2025 года. Затем социальные объекты будут переданы администрации города. По школе получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Для удобства и безопасности жителей создана безбарьерная среда, сквозные подъезды, дворы без машин, круглосуточное видеонаблюдение. Любители велоспорта смогут кататься по территории комплекса на закольцованной велодорожке.

Жилой квартал отличает удобное расположение, рядом находится крупнейшая транспортная развязка в Краснодаре. Благодаря этому из района можно выехать как в сторону трассы М4, так и в сторону Крымского моста. Дорога до Чистяковской рощи в среднем занимает 30 минут, а до мегацентра «Красная Площадь», выставочного комплекса «Экспоград Юг», «Дворца Самбо», гипермаркетов «Магнит» и «Лемана ПРО» легко дойти пешком.

Процесс выдачи ключей организован по предварительной записи. Каждый дольщик получит СМС-сообщение на свой телефон со ссылкой на форму бронирования даты и времени. Офис заселения работает с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. им. Героя Дангиреева, д. 2. Узнать более подробную информацию о проекте, ценах, акциях и спецпредложениях можно по телефону 8 800 222 22 68, на сайте компании или в официальном телеграм-канале.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: «Парк Победы 2». Застройщики: ООО СЗ «ДОГМА-ВОСТОК».

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