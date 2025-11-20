Logo
Стартовала программа Force для заработка на рекомендациях банковских продуктов

Стартовала программа Force для заработка на рекомендациях банковских продуктов
Фото ПАО «Банк Уралсиб»

Банк Уралсиб запустил партнерскую сеть Уралсиб Force теперь каждый может получать деньги за простые рекомендации продуктов Уралсиба и привлечение в сеть новых партнеров. Присоединиться к программе может любой человек в возрасте от 18 лет — без опыта продаж и первоначальных вложений.

Зарегистрируйтесь на сайте программы, рекомендуйте продукты банка и в случае оформления по партнерской ссылке получайте вознаграждение любым удобным способом (на банковскую карту или по реквизитам).

Также рекомендуйте партнерскую программу и получайте выплаты за каждого приглашенного вами нового партнера. Если вы талантливый организатор, станьте наставником, постройте команду по сетевому принципу, пригласив в нее единомышленников с самыми разными полезными возможностями и навыками — агентов, веб-мастеров, блогеров, авторов контента в соцсетях. Чем больше размер команды, тем больше выплат получит партнер как наставник — ваш доход растет за счет приглашений, сделанных вами и вашими партнерами на всех уровнях.

Как показывает практика работы первых партнеров, для успешного партнерства достаточно уделять ему несколько часов в неделю. При этом можно совмещать успешные рекомендации с работой, учебой или бизнесом, получая дополнительный доход. А это означает хорошую возможность потенциального дополнительного дохода для самой широкой аудитории, в том числе студентов, пенсионеров, домохозяек и молодых мам в декрете.

Для удобного взаимодействия у каждого партнера есть свой личный кабинет, в котором можно отследить статус заявок и систему выплат. Кроме того, Банк Уралсиб осуществляет информационную поддержку партнеров и наставников на старте и на каждом новом этапе развития. Регулярно проводятся дистанционные встречи для участников, где можно поделиться опытом участия в программе, получить помощь и поддержку наставников, и обратную связь от банка по любым вопросам.

Большой успех начинается с небольшого шага. Зарегистрируйтесь в программе и начинайте зарабатывать вместе с Банком Уралсиб. Все самые свежие новости о проекте — в Телеграмм и ВК.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

