Стартовала программа Force для заработка на рекомендациях банковских продуктов

Банк Уралсиб запустил партнерскую сеть Уралсиб Force — теперь каждый может получать деньги за простые рекомендации продуктов Уралсиба и привлечение в сеть новых партнеров. Присоединиться к программе может любой человек в возрасте от 18 лет — без опыта продаж и первоначальных вложений.

Зарегистрируйтесь на сайте программы, рекомендуйте продукты банка и в случае оформления по партнерской ссылке получайте вознаграждение любым удобным способом (на банковскую карту или по реквизитам).

Также рекомендуйте партнерскую программу и получайте выплаты за каждого приглашенного вами нового партнера. Если вы талантливый организатор, станьте наставником, постройте команду по сетевому принципу, пригласив в нее единомышленников с самыми разными полезными возможностями и навыками — агентов, веб-мастеров, блогеров, авторов контента в соцсетях. Чем больше размер команды, тем больше выплат получит партнер как наставник — ваш доход растет за счет приглашений, сделанных вами и вашими партнерами на всех уровнях.

Как показывает практика работы первых партнеров, для успешного партнерства достаточно уделять ему несколько часов в неделю. При этом можно совмещать успешные рекомендации с работой, учебой или бизнесом, получая дополнительный доход. А это означает хорошую возможность потенциального дополнительного дохода для самой широкой аудитории, в том числе студентов, пенсионеров, домохозяек и молодых мам в декрете.

Для удобного взаимодействия у каждого партнера есть свой личный кабинет, в котором можно отследить статус заявок и систему выплат. Кроме того, Банк Уралсиб осуществляет информационную поддержку партнеров и наставников на старте и на каждом новом этапе развития. Регулярно проводятся дистанционные встречи для участников, где можно поделиться опытом участия в программе, получить помощь и поддержку наставников, и обратную связь от банка по любым вопросам.

Большой успех начинается с небольшого шага. Зарегистрируйтесь в программе и начинайте зарабатывать вместе с Банком Уралсиб. Все самые свежие новости о проекте — в Телеграмм и ВК.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

