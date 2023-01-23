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Стартовал прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для российских IT-специалистов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/startoval-priem-zayavok-na-otsrochku-ot-vesennego-prizyva-dlya-rossijskih-it-spetsialistov
Стартовал прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для российских IT-специалистов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

До 9 февраля компания должна будет проверить списки сотрудников, подтвердить их и отправить через «Госуслуги» в Минцифры РФ.

Сотрудники могут самостоятельно подать заявление через «Госуслуги» до 6 января. Работодатель увидит заявку в личном кабинете на портале. Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправит свои данные, организация может самостоятельно внести его в список.

Списки Минцифры передаст в Министерство обороны до 1 марта, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия примет решения об отсрочке.

Ключевые критерии для отсрочки — мужчины от 18 до 27 лет с российским гражданством, с высшим образованием по специальности из перечня попадающих под отсрочку. Они должны работать по трудовому договору и с нормальной продолжительностью рабочего дня.

Также общий стаж работы в аккредитованных IT-компаниях для специалистов должен составлять не менее 11 месяцев с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. При этом компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года.

В случае, если стаж сотрудника менее 11 месяцев, работодатель должен убедиться, что он устроился в компанию в течение года после окончания учебы, сообщает Минцифры РФ в Telegram.

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