Стартовал новый сезон конкурса управленцев «Лидеры России»

В шестом сезоне конкурса впервые примут участие не только руководители, но и управленческие команды.

Открыт прием заявок на новый сезон «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс продлится до лета 2026 года.

Лучшие управленческие команды смогут проявить свой потенциал. К участию допускаются команды до 5 человек в возрасте от 18 до 55 лет, необходимое условие — опыт каждого участника не менее двух лет.

Конкурсанты будут участвовать в отборе по четырем направлениям:

управленческие команды корпораций;

государственные управленческие команды;

управленческие команды организаций;

сборные управленческие команды.

Участники конкурса узнают от лучших HR-специалистов России , как улучшить свои управленческие компетенции. Также для команд победителей категорий станет доступна специальная образовательная программа в Мастерской управления «Сенеж».

Кроме того, конкурсанты смогут принять участие в программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Для участия в необходимо зарегистрироваться на сайте до 29 декабря 2025 года.

