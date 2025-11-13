Logo
Общество
Стартовал новый сезон конкурса управленцев «Лидеры России»

В шестом сезоне конкурса впервые примут участие не только руководители, но и управленческие команды. 

Открыт прием заявок на новый сезон «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс продлится до лета 2026 года. 

Лучшие управленческие команды смогут проявить свой потенциал. К участию допускаются команды до 5 человек в возрасте от 18 до 55 лет, необходимое условие — опыт каждого участника не менее двух лет. 

Конкурсанты будут участвовать в отборе по четырем направлениям: 

  • управленческие команды корпораций;
  • государственные управленческие команды;
  • управленческие команды организаций;
  • сборные управленческие команды.  

Участники конкурса узнают от лучших HR-специалистов России , как улучшить свои управленческие компетенции. Также для команд победителей категорий станет доступна специальная образовательная программа в Мастерской управления «Сенеж».

Кроме того, конкурсанты смогут принять участие в программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. 

Для участия в  необходимо зарегистрироваться на сайте до 29 декабря 2025 года. 

