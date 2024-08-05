Старинную мозаику нашли во время ремонта кафе на улице Красной в Краснодаре

Мозаика размером 3 на 4 метра была скрыта за фанерой и сохранилась в отличном состоянии.

Старинное мозаичное панно было выполнено из цветного стекла и украшало фирменный магазин «Кубань». Сейчас на его месте открылось кафе с корейской кухней.

— Мозаика была наглухо закрыта гипсокартоном и скрыта от людских глаз. Как и потолок, и мармор на полу.

Как выяснилось, работу выполнил знаменитый автор Николай Турков еще в прошлом веке. Он вместе со своей супругой Эммой украшал Краснодар в 1970-1980 годы. Вместе они создавали мозаики, витражи, барельефы и росписи.

В итоге владельцы кафе решили сохранить старинную мозаику и сделали ее изюминкой заведения.

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