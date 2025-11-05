Станислав Ступаков: мы — единственный в крае кадетский корпус морского профиля

Гости программы «Детали» — директор ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» министерства образования и науки Краснодарского края Станислав Ступаков, заместитель начальника отдела общего образования управления общего образования министерства образования и науки Краснодарского края Елена Руденко, заместитель директора по военной работе ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» министерства образования и науки Краснодарского края Данил Бобин, заведующая МБДОУ ДС № 42 «Красная шапочка» Марина Бекетова.



Туапсинскому морскому кадетскому корпусу исполнилось 25 лет. Сегодня здесь учатся, растут и находят свое призвание 176 юных кадетов. Большинство из них после окончания обучения поступают в высшие военно-морские учебные заведения и становятся настоящими морскими офицерами. Туапсинский корпус — часть системы кадетского образования, которая активно развивается в Краснодарском крае.

В «Деталях» поговорили о прошлом, настоящем и будущем учебного заведения, а также обсудили развитие кадетского образования.