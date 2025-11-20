Станислав Каташинский: у «Героев Кубани» сейчас этап стажировки

Гости программы «Детали» — начальник отдела профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих управления кадровой политики администрации Краснодарского края Станислав Каташинский, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Галина Витковская, герой России, участник проекта «Герои Кубани» Евгений Мосейко, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Илья Бубнов.



Краснодарский край признали лучшим в реализации программы «ГосСтарт. Стажировки». Итоги подвели на Всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде. В крае также уделяется особое внимание подготовке квалифицированных кадров для органов исполнительной власти и местного самоуправления. Еще один масштабный проект курирует управление кадровой политики края — это «Герои Кубани». Этап стажировки финалистов конкурса обсудили в «Деталях».