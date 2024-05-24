Стало известно о состоянии девочки с откушенным лицом из Краснодарского края

Страшный случай произошел в конце апреля в Темрюкском районе. Агрессивная собака напала на 15-летнюю девочку и откусила ей часть лица.

О состоянии девочки с откушенным лицом 24 мая рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков. Он встретился с родственниками школьницы.

После лечения в ККБ № 1 в Краснодаре девочку направили в одну из больниц Москвы. Ей провели все необходимые операции. Теперь школьнице предстоит восстановление и косметологическая хирургия.

Глава района обсудил с родственниками девочки вопросы по оказанию помощи. Местные власти готовы предоставить необходимую поддержку. Неравнодушных людей предостерегли от мошенников, которые через паблики собирают «помощь» пострадавшей девочке.

«На данном этапе Ульяна чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое, также с ней работают психологи», — написал Бабенков в Telegram.

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