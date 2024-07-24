Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Стало известно, что смотрели жители Кубани в первой половине 2024 года

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/stalo-izvestno-chto-smotreli-zhiteli-kubani-v-pervoj-polovine-2024-goda
Стало известно, что смотрели жители Кубани в первой половине 2024 года
Стало известно, что смотрели жители Кубани в первой половине 2024 года

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС проанализировали интересы жителей Краснодарского края с начала 2024 года.

Кубанцы стали чаще смотреть фильмы и сериалы: время просмотра контента на KION в регионе увеличилось на 20% за январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – январем-июнем 2023 года. Аналитики KION связывают рост смотрения контента в прошедшем полугодии с ростом количества ожидаемых фильмов и сериалов, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы. Это, в свою очередь, повысило интерес россиян к просмотру контента на стриминговых платформах.

В топ-5 по просмотрам в регионе вошли следующие проекты:

  • «Кеша должен умереть» (18+),
  • «Сергий против нечисти» (18+),
  • «Вернуть любой ценой» (18+),
  • «Мастер и Маргарита» (18+),
  • «Теща» (16+).

Самыми популярными жанрами в Краснодарском крае стали драма и комедия. Одной из самых популярных актрис, фильмы и сериалы с участием которых чаще всего смотрели стала Александр Ребенок.

В целом, россияне стали чаще смотреть фильмы и сериалы отечественного производства — по итогам первого квартала 2024 года смотрящие оригинальный контент KION зрители выросли на более чем 55%.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях