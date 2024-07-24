Стало известно, что смотрели жители Кубани в первой половине 2024 года

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС проанализировали интересы жителей Краснодарского края с начала 2024 года.

Кубанцы стали чаще смотреть фильмы и сериалы: время просмотра контента на KION в регионе увеличилось на 20% за январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – январем-июнем 2023 года. Аналитики KION связывают рост смотрения контента в прошедшем полугодии с ростом количества ожидаемых фильмов и сериалов, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы. Это, в свою очередь, повысило интерес россиян к просмотру контента на стриминговых платформах.

В топ-5 по просмотрам в регионе вошли следующие проекты:

«Кеша должен умереть» (18+),

«Сергий против нечисти» (18+),

«Вернуть любой ценой» (18+),

«Мастер и Маргарита» (18+),

«Теща» (16+).

Самыми популярными жанрами в Краснодарском крае стали драма и комедия. Одной из самых популярных актрис, фильмы и сериалы с участием которых чаще всего смотрели стала Александр Ребенок.

В целом, россияне стали чаще смотреть фильмы и сериалы отечественного производства — по итогам первого квартала 2024 года смотрящие оригинальный контент KION зрители выросли на более чем 55%.