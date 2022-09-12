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Стадион и парк «Краснодар» попали в ТОП-20 главных зданий современной России

Культура
12.09.2022 10:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/stadion-i-park-krasnodar-popali-v-top-20-glavnyh-zdanij-sovremennoj-rossii
Стадион и парк «Краснодар» попали в ТОП-20 главных зданий современной России
Фото t.me/prikubanka_krd

В список главных строений XXI века попали здания со средним баллом не ниже семи. Среди них оказались стадион и парк «Краснодар», построенные на средства предпринимателя Сергея Галицкого.

Стадион «Краснодар» (одновременно появился и парк вокруг него) возведен для одноименного футбольного клуба. Концепцию обоих объектов создало немецкое бюро GMP International. Компания известна по реконструкции Олимпийского стадиона в Берлине, спортивного центра Универсиады в Китае и арены Stade de Luxembourg. В роли генерального проектировщика выступило бюро Speech Сергея Чобана.

В качестве основы используются естественные материалы. Например, фасад отделан итальянским камнем травертин, из которого строили римский Колизей. У парка разнообразный рельеф — есть озера, холмы и даже небольшой водопад. Имеются также объекты современного искусства. Гости могут увидеть две скульптуры и масштабный многофигурный барельеф, а также арт-объект «Внутренний ребенок» американского скульптора Кена Келлехера.

«Цель «Краснодара» — влиять не на городскую среду, а на умы: показать, что можно по-другому. Когда мы начинали строить стадион, нам говорили: «Ну, такого у нас не бывает. Так мы не делали. Это непривычно. У нас принято по-другому». На деле все возможно. Поэтому у этого стадиона, как и у парка, огромная просветительская нагрузка. Люди и весь остальной город должны подтягиваться к уровню стадиона, а не наоборот», — рассказал директор российского офиса GMP Игорь Марков.

В ТОП-20 главных зданий России XXI века также попали:

  • Dominion Tower — Москва,
  • Сколково — Москва,
  • «ГЭС-2» — Москва,
  • Москва-сити — Москва,
  • «Зарядье» — Москва,
  • Музей современного искусства «Гараж»,
  • Музей «Зоя» — Московская область,
  • «Даниловский форт» — Москва,
  • Крымская набережная — Москва,
  • Набережная озера Кабан — Казань,
  • Завод «Высота 239» — Челябинск,
  • Институт «Стрелка» — Москва,
  • Воронежский крематорий — Воронеж,
  • Аэропорт Платов — Ростов-на-Дону,
  • Образовательный комплекс «Точка будущего» — Иркутск,
  • Центр гостеприимства парка «Кудыкина гора» — Липецкая область,
  • Штаб-квартира «Русской медной компании» — Екатеринбург,
  • Новая Голландия — Санкт-Петербург,
  • «Лахта-центр» — Санкт-Петербург, сообщает «Афиша Daily».
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