Стадион и парк «Краснодар» попали в ТОП-20 главных зданий современной России

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В список главных строений XXI века попали здания со средним баллом не ниже семи. Среди них оказались стадион и парк «Краснодар», построенные на средства предпринимателя Сергея Галицкого.

Стадион «Краснодар» (одновременно появился и парк вокруг него) возведен для одноименного футбольного клуба. Концепцию обоих объектов создало немецкое бюро GMP International. Компания известна по реконструкции Олимпийского стадиона в Берлине, спортивного центра Универсиады в Китае и арены Stade de Luxembourg. В роли генерального проектировщика выступило бюро Speech Сергея Чобана.

В качестве основы используются естественные материалы. Например, фасад отделан итальянским камнем травертин, из которого строили римский Колизей. У парка разнообразный рельеф — есть озера, холмы и даже небольшой водопад. Имеются также объекты современного искусства. Гости могут увидеть две скульптуры и масштабный многофигурный барельеф, а также арт-объект «Внутренний ребенок» американского скульптора Кена Келлехера.

«Цель «Краснодара» — влиять не на городскую среду, а на умы: показать, что можно по-другому. Когда мы начинали строить стадион, нам говорили: «Ну, такого у нас не бывает. Так мы не делали. Это непривычно. У нас принято по-другому». На деле все возможно. Поэтому у этого стадиона, как и у парка, огромная просветительская нагрузка. Люди и весь остальной город должны подтягиваться к уровню стадиона, а не наоборот», — рассказал директор российского офиса GMP Игорь Марков.

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