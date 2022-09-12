Стадион и парк «Краснодар» попали в ТОП-20 главных зданий современной России
В список главных строений XXI века попали здания со средним баллом не ниже семи. Среди них оказались стадион и парк «Краснодар», построенные на средства предпринимателя Сергея Галицкого.
Стадион «Краснодар» (одновременно появился и парк вокруг него) возведен для одноименного футбольного клуба. Концепцию обоих объектов создало немецкое бюро GMP International. Компания известна по реконструкции Олимпийского стадиона в Берлине, спортивного центра Универсиады в Китае и арены Stade de Luxembourg. В роли генерального проектировщика выступило бюро Speech Сергея Чобана.
В качестве основы используются естественные материалы. Например, фасад отделан итальянским камнем травертин, из которого строили римский Колизей. У парка разнообразный рельеф — есть озера, холмы и даже небольшой водопад. Имеются также объекты современного искусства. Гости могут увидеть две скульптуры и масштабный многофигурный барельеф, а также арт-объект «Внутренний ребенок» американского скульптора Кена Келлехера.
«Цель «Краснодара» — влиять не на городскую среду, а на умы: показать, что можно по-другому. Когда мы начинали строить стадион, нам говорили: «Ну, такого у нас не бывает. Так мы не делали. Это непривычно. У нас принято по-другому». На деле все возможно. Поэтому у этого стадиона, как и у парка, огромная просветительская нагрузка. Люди и весь остальной город должны подтягиваться к уровню стадиона, а не наоборот», — рассказал директор российского офиса GMP Игорь Марков.
В ТОП-20 главных зданий России XXI века также попали:
- Dominion Tower — Москва,
- Сколково — Москва,
- «ГЭС-2» — Москва,
- Москва-сити — Москва,
- «Зарядье» — Москва,
- Музей современного искусства «Гараж»,
- Музей «Зоя» — Московская область,
- «Даниловский форт» — Москва,
- Крымская набережная — Москва,
- Набережная озера Кабан — Казань,
- Завод «Высота 239» — Челябинск,
- Институт «Стрелка» — Москва,
- Воронежский крематорий — Воронеж,
- Аэропорт Платов — Ростов-на-Дону,
- Образовательный комплекс «Точка будущего» — Иркутск,
- Центр гостеприимства парка «Кудыкина гора» — Липецкая область,
- Штаб-квартира «Русской медной компании» — Екатеринбург,
- Новая Голландия — Санкт-Петербург,
- «Лахта-центр» — Санкт-Петербург, сообщает «Афиша Daily».
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