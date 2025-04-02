Срок выдачи регионального маткапитала сократили вдвое в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, сокращающее срок выдачи уведомления на региональный материнский капитал с 30 до 15 рабочих дней и уменьшающее число необходимых для выплаты документов.

Оптимизацию механизма предоставления данной поддержки провели в том числе благодаря участию региона в федеральном проекте «Государство для людей», направленном на упрощение взаимодействия граждан с органами исполнительной власти.

Региональный маткапитал выплачивают согласно нацпроекту «Семья». Средства предоставляют однократно на третьего и последующих детей. На эти деньги семьи могут улучшить свои жилищные условия, погасить ипотеку, провести газификацию дома, а также направить их на образование детей или их лечение.

В 2025 году величина регионального маткапитала на Кубани составляет 160 тыс. 707 рублей. С начала года этой мерой поддержки воспользовались более тысячи семей. Всего с 2011 года региональный материнский капитал получили более 46,8 тыс. многодетных семей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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