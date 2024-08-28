Срок до 10 лет грозит 64-летнему жителю Кубани за выращивание конопли в огороде

Полицейские Белореченского района оперативным путем узнали, что 64-летний ранее судимый местный житель выращивает в своем огороде каннабис. При проверке эта информация подтвердилась.

Осмотрев участок мужчины, правоохранители обнаружили в огороде 45 кустов конопли. Еще порядка 170 г марихуаны нашли после обыска в его летней кухне. Все наркосодержащие растения изъяли.

Выяснилось, что злоумышленник выращивал коноплю, чтобы позже изготовить наркотик. Также установили его причастность к продаже запрещенных веществ.

На мужчину завели уголовные дела по нескольким статьям. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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