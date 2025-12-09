Срочную службу в Президентском полку пройдут 25 кубанских призывников

Губернатор Вениамин Кондратьев в День Героев Отечества посетил краевой пункт подготовки и призыва граждан на военную службу.

Глава региона отметил, что в Москву поедут 25 лучших призывников, прошедших все этапы строгого отбора.

«Гордимся парнями, которые будут представлять Кубань в Москве. Президентский полк — это лицо Вооруженных сил страны», — отметил губернатор.

Кубанские новобранцы будут нести почетный караул у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата, принимать участие в президентских мероприятиях и встречать лидеров иностранных государств.

«Представлять Краснодарский край на таком уровне — высокая честь и серьезная ответственность. Рассчитываем, что каждый из них проявит себя достойно. Родные, близкие и мы все вместе будем ими гордиться. Желаю парням удачи!» — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», осенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ продлится до 31 декабря. Планируется, что будут призваны 135 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

