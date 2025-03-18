Сразу три двойни появились на свет за сутки в Краснодарском крае

На Кубани с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта родились 160 детей — 76 девочек и 84 мальчика.

На свет появились три двойни. Две пары двойняшек родились в Краснодаре, еще одна двойня родилась в Армавире.

В Краснодаре на свет появились 66 детей, в Сочи — 13, в Армавире — 14 детей. В Новороссийске и Геленджике родились по 7 малышей. По 2 ребенка родились в Красноармейском и Тимашевском районах.

По одному малышу появились на свет в Новопокровском, Северском и Абинском районах, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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