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Сразу несколько улиц остались без света в Западном округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/srazu-neskolko-ulits-ostalis-bez-sveta-v-zapadnom-okruge-krasnodara
Видео канала «Кубань 24»

Причина — повреждение преобразовательной и трансформаторных подстанций.

В результате аварии нет электроэнергии в домах жителей улиц Котовского, Севастопольской, Красных Партизан и Бабушкина. На месте работает аварийная бригада. Устранить поломку планируют в ближайшее время.

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