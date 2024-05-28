Сразу несколько улиц остались без света в Западном округе Краснодара

Причина — повреждение преобразовательной и трансформаторных подстанций.

В результате аварии нет электроэнергии в домах жителей улиц Котовского, Севастопольской, Красных Партизан и Бабушкина. На месте работает аварийная бригада. Устранить поломку планируют в ближайшее время.

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