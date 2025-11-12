Спрос на снотворное в России за год увеличился почти на 60%

Российские фармацевты заявили, что спрос на снотворное за год вырос почти на 60%. Кубанские медики также отмечают, что все больше людей обращаются с жалобами на бессонницу. Побороть недуг люди стараются самыми разными способом.

Из-за недосыпа уменьшается концентрация и внимание. С такими последствиями бессонницы Яна Кащенко живет уже несколько месяцев.

«Обычно где-то три часа уходит, чтобы заснуть. В обыденной жизни становишься более нервным и напряженным. Не хотелось бы жить с такой проблемой», — говорит жительница Краснодара Яна Кащенко.

По ее словам, виноват в этом стресс. Она решила своими силам побороть его — пить травяной сбор по рекомендации медиков. В любой аптеке посоветуют подходящие безрецептурные лекарства. В их числе растительные травы и другие препараты, но не всегда они спасают от бессонницы и тревоги. Об этом говорит взлетевший спрос на снотворное.

«Это лекарственные средства на основе мелатонина, который является естественным гормоном сна. Вторая категория — это аминокислоты, такие как триптофан, который является предшественником серотонина и мелатонина. Если говорим о нарушении сна, то здесь не обойдется без минералов и витаминов. Ключевыми будут магний и витамины группы B», — отмечает фармацевт Анастасия Мащенко.

Заболевание действительно встречается все чаще, но об эпидемии говорить рано, уверяют специалисты. Причины самые разные, не только стресс и напряженная обстановка.

«Длительное использование гаджетов, психоэмоциональные нагрузки. Причиной могут стать и заболевания ЖКТ, легочной системы, сердечно-сосудистой системы, неврологические проблемы», — объясняет заведующая терапевтическим отделением Виктория Махрина.

В зависимости от вида и причин выстраивается лечение, поэтому посещение врача обязательно. Бессонница может быть даже следствием депрессии. Для ее лечения подбираются препараты с доказанной эффективностью. Верить только в чудо-таблетку, которая решит все проблемы, не стоит. Многое зависит от дисциплины и труда самого пациента.

«Лечение бессонницы — это может быть сложный процесс. Лечение первого уровня — клиническая терапия. Используется во всем мире и составляет 60%», — говорит сомнолог Борис Гауфман.

Чтобы улучшить сон, нужно ложиться спать в одно и то же время. Не есть перед сном жирную и тяжелую пищу, отказаться от алкоголя и сигарет. Гаджеты не использовать как минимум за два часа до сна.

Можно выстроить свои личные ритуалы для расслабления: принять теплый душ и почитать книгу. В самой спальне нужно обеспечить тишину, темноту, температуру около 20 °C. Снять стресс в течение дня помогут дыхательная гимнастика, спорт и другие полезные привычки.

