Спортсмены из Африки научили жителей Армавира двигаться под свою народную музыку
Спорт
18.03.2025 10:08
В Армавир на сборы по дзюдо и самбо прибыли шесть атлетов из республики Конго.
Каждый день они проводят по две тренировки, а после — отправляются на экскурсии по городу, которые иногда заканчиваются танцами.
Под свою народную музыку иностранцы показали другим спортсменам движения, которые оказались настолько простыми, что с ними справились даже дети.
Конголезцы пробудут в Краснодарском крае еще неделю — сборы по дзюдо и самбо продлятся до 26 марта.
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