Спортсмены из Африки научили жителей Армавира двигаться под свою народную музыку

В Армавир на сборы по дзюдо и самбо прибыли шесть атлетов из республики Конго.

Каждый день они проводят по две тренировки, а после — отправляются на экскурсии по городу, которые иногда заканчиваются танцами.

Под свою народную музыку иностранцы показали другим спортсменам движения, которые оказались настолько простыми, что с ними справились даже дети.

Конголезцы пробудут в Краснодарском крае еще неделю — сборы по дзюдо и самбо продлятся до 26 марта.

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