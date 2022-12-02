Спортсмен из Абинска занял второе место на первенстве России по тхэквондо
Спорт
02.12.2022 09:27
Дмитрий Грецкий выступал на соревнованиях для детей с ментальными особенностями. На турнире в Сириусе он представлял Краснодарский край в возрастной категории до 10 лет.
Мальчик занимается спортом всего два месяца. За такое короткое время ему удалось добиться столь высоких результатов благодаря работе сразу с двумя тренерами и поддержке родителей.
«Он давно проявлял интерес к единоборствам. Но в силу его здоровья мы никак не могли отдать его в какую-либо секцию. И как только узнали об открытии адаптивного тхэквондо, сразу туда побежали и совсем об этом не жалеем», — рассказала Анастасия Грецкая, мама Дмитрия Грецкого.
Адаптивное тхэквондо для детей с ментальными особенностями развивается в России с 2018 года. В этот раз такие соревнования в Сириусе собрали на одной площадке более 60 юных спортсменов.
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