Спортплощадка с QR-кодами на тренажерах и точкой Wi-Fi появилась под Краснодаром
Фото t.me/emnaumov

Многофункциональную спортивную зону построили в поселке Белозерном по инициативе местных жителей.

Спортплощадка состоит из воркаут-зоны, площадки для игр в футбол, баскетбол и волейбол. На тренажерах разместили QR-коды со ссылками на инструкции для правильного выполнения упражнений.

Кроме того, у зоны для активных видов спорта установили зрительскую трибуну. Чтобы громкие звуки не мешали жителям соседних домов, места зрителей закрыли шумопоглощающими экранами.

«Также здесь планируем запустить точку подключения к Wi-Fi. Поручил организовать на площадке освещение и видеонаблюдение для безопасности спортсменов и сохранности самой площадки», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава регионального центра добавил, что праздник в честь открытия площадки проведут на ближайших выходных.

Читайте также: в Краснодаре на ремонт 9 уличных спортплощадок направят более 27 млн рублей.

