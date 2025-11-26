Спортклуб оштрафовали за пенное шоу в Суджукской лагуне в Новороссийске

Прокуратура привлекла директор спортивного клуба к административной ответственности за пенную вечеринку на территории памятника природы «Суджукская лагуна».

Сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой проверили соблюдение режима особо охраняемой природной территории в Новороссийске.

«Установлено, что без согласования с министерством природных ресурсов Краснодарского края на территории памятника природы проведена пенная вечеринка, что является нарушением режима его особой охраны», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Директору ресурсоснабжающей организации прокуратура назначила штраф в размере 15 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о том, что спортклуб устроил незаконное пенное шоу на Суджукской лагуне в Новороссийске, стало известно 3 октября. Руководителю спортклуба прокуратура вынесла представление.

