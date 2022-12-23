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Спортивные итоги: сентябрьские награды

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sportivnye-itogi-sentyabrskie-nagrady
Видео канала «Кубань 24»

В первый осенний месяц Кубань принимала иностранных гостей. В Сочи прошло первенство мира по универсальному бою.

Приехали спортсмены из 8 стран. Хозяева выступили превосходно: 31 спортсмен — 31 медаль. Там же, на побережье, состоялся международный старт по водному поло. Не в бассейне, а в открытом море. Для большинства участников это первый подобный опыт в карьере, 16 команд — новый рекорд.

«Сюда приезжают, чтобы пообщаться, выплеснуть отрицательные эмоции и получить положительные», — сказал Заслуженный тренер России Леонид Тищенко.

Другой рекорд, шахматный, установили в Новороссийске. Самая массовая коллективная игра в российской истории — две команды по 120 человек. Партия продолжалась полтора часа. Победили «черные». А главный редактор Книги рекордов России Станислав Кононенко вручил главе Новороссийска Андрею Кравченко сертификат о выполнении рекорда. Большое событие произошло в кубанском сумо. Краснодар впервые принял первенство страны. Приехали полторы сотни спортсменов из 15 регионов. Хозяева выступили достойно — два золота и серебро.

«Стены помогают однозначно. Очень была рада, когда узнала, что первенство России будет в Краснодаре. Все равно, дома лучше. Тем, что здесь все свое, все свои», — поделилась серебряный призер первенства России по сумо Саодат Хомидова.

То, что дома лучше, теперь знают воспитанники «Локомотива-Кубань». В Краснодаре открылся первый в стране молодежный центр. Такая инфраструктура в Европе есть только у мадридского «Реала». Кубанский баскетбол вышел на мировой уровень.

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