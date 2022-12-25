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Спилил и выбросил: мужчина украл елку у односельчанина под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spilil-i-vybrosil-muzhchina-ukral-elku-u-odnoselchanina-pod-novorossijskom
Спилил и выбросил: мужчина украл елку у односельчанина под Новороссийском
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

С сообщением о краже голубой ели в полицию Новороссийска обратился житель села Гайдук. Мужчина рассказал, что неизвестный спилил и похитил елку,, которую он несколько лет назад посадил перед домом.

Сумму ущерба потерпевший оценил в 14 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место происшествия и определили маршрут передвижения подозреваемого.

Им удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель. Подозреваемого задержали в его доме. Выяснилось, что елку он спилил и выбросил.

На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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