Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел парламентскую встречу с представителями духовенства

Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие приурочили к Всекубанским Кирилло-Мефодиевским чтениям, которые в 2022 году посвящены глобальным вызовам современности и духовному выбору человека.

В беседе приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, архиереи, депутаты ЗСК и представители исполнительной власти.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что поднята очень важная тема. В современных реалиях необходимо активно работать с подрастающим поколением.

«Важнейшим аспектом этой темы выступает вопрос работы с детьми и молодежью. Мы видим, какая агрессия развернута против нашей страны. Вновь у наших границ поднял голову фашизм, идут массированные атаки на наши духовно-нравственные ценности, на нашу историю. И именно юные граждане наиболее уязвимы. Поэтому задача по формированию у подрастающего поколения базовых ценностей имеет первостепенное значение», — отметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

«Недавно слушал выступление одного из наших политиков, и он рассказал о так называемых ментальных войнах. Они реально существуют и ведутся для того, чтобы одержать победу среди молодого поколения над их умами. Чтобы затем уже разлагать нашу страну и победить на линии реальных военных действий», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Также на встрече обсудили роль в школьной программе предмета «Основы православной культуры». Речь о необходимости уделять большое внимания семейной политике, воспитанию не только детей, но и родителей. Участники мероприятия приняли решение организовать в ближайшее время цикл зональных встреч депутатов ЗСК с духовенством в расширенном составе.

Кроме того, в Краснодаре 20 октября пройдут Всекубанские Кирилло-Мефодиевские чтения. Депутаты регионального парламента примут в них активное участие.