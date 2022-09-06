Спикер ЗСК Юрий Бурлачко обсудил с активом города развитие Новороссийска

Видео канала «Кубань 24»

Вопросы развития Новороссийска обсудил на встрече с местным активом председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

За пять лет в городе удалось построить и оснастить всем необходимым две школы на 1,1 тыс. и 1 тыс. 550 мест, а также возвести пристройку еще на 400 мест к учебному заведению станицы Раевской. Сейчас возводят еще две школы: в 15-м микрорайоне и селе Цемдолина. Обсуждая перспективы территории, была затронута и тема развития экономики в условиях санкций.

«Наша стратегическая задача сегодня — вывести промышленность на новый уровень. За последние пять лет мы приняли целый пакет законов, результаты не заставили себя ждать, и сегодня уровень развития кубанской промышленности опережает средний по стране», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

На встрече было отмечено, что ядром промышленности Новороссийска являются предприятия портовой зоны и знаменитые цементные заводы. Руководитель кубанского парламента говорил с собравшимися и о развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры. В Новороссийске проложили два распределительных газопровода, а в станице Раевской построили другой — низкого давления. Возводили новые и реконструировали действующие водопроводные насосные станции.

За последние пять лет на решение социальных вопросов местного значения по предложениям депутатов ЗСК было дополнительно направлено почти 3 млрд рублей. Помощь Новороссийску превысила сумму в 106 млн рублей.