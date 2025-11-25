Специальные сборы резервистов стартовали в Краснодарском крае

Сборы проходят на одном из кубанских полигонов. Резервистов готовят к защите важных объектов инфраструктуры — например, электростанций или узлов связи.

Из резервистов формируют мобильные огневые группы. Сейчас их главная задача — научиться бороться с дронами, а также противостоять другим угрозам для топливно-энергетического комплекса.

«Надо отметить, что резервисты — это не военнослужащие по контракту, на срок проведения военных сборов они обладают правами военнослужащих, но в целом это граждане, пребывающие в запасе, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном резерве», — сказал военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин.

За основу обучения взят реальный опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Резервисты будут учиться тактике, стрельбе, оказанию первой помощи и работе со средствами связи. Тренировки будут проходить почти без перерыва — и днем, и ночью.

«Упор делается на все. Но в большей мере это тактика, связь, доклады взаимодействия, работа со штабным оружием, которое будет у них на постах, на позициях», — отметил инструктор с позывным «Вилиам».

«У меня за плечами несколько контрактов СВО. Дома не смог сидеть, вышел указ, пришел в военкомат», — поделился резервист Александр Золотарев.

Все участники сборов полностью обеспечены всем необходимым: обмундированием, питанием, современным оружием и военной техникой.

