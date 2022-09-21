Специалисты ремонтно-восстановительного батальона ЮВО рассказали о работе на передовой

Видео канала «Кубань 24»

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Кадры с работой специалистов ремонтно-восстановительного батальона Южного военного округа опубликованы 21 сентября. Специалисты рассказали:

— Мы ремонтируем технику и на передовой, в окопах, помогаем механикам-водителям мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений устранять неисправности в максимально сжатый срок. Если есть возможность восстановить на месте — восстанавливаем, если технике требуется узловой ремонт, то эвакуируем на сборный пункт.

Ремонтно-восстановительный батальон Южного военного округа отвечает за техническое обслуживание бронетанковой и автомобильной техники.