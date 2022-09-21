Специалисты ремонтно-восстановительного батальона ЮВО рассказали о работе на передовой
Политика
21.09.2022 18:49
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Кадры с работой специалистов ремонтно-восстановительного батальона Южного военного округа опубликованы 21 сентября. Специалисты рассказали:
— Мы ремонтируем технику и на передовой, в окопах, помогаем механикам-водителям мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений устранять неисправности в максимально сжатый срок. Если есть возможность восстановить на месте — восстанавливаем, если технике требуется узловой ремонт, то эвакуируем на сборный пункт.
Ремонтно-восстановительный батальон Южного военного округа отвечает за техническое обслуживание бронетанковой и автомобильной техники.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны
- В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19
- Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
- Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
- В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам