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Специалисты ремонтно-восстановительного батальона ЮВО рассказали о работе на передовой

Политика
21.09.2022 18:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/spetsialisty-remontno-vosstanovitelnogo-batalona-yuvo-rasskazali-o-rabote-na-peredovoj
Видео канала «Кубань 24»

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Кадры с работой специалистов ремонтно-восстановительного батальона Южного военного округа опубликованы 21 сентября. Специалисты рассказали:

— Мы ремонтируем технику и на передовой, в окопах, помогаем механикам-водителям мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений устранять неисправности в максимально сжатый срок. Если есть возможность восстановить на месте — восстанавливаем, если технике требуется узловой ремонт, то эвакуируем на сборный пункт.

Ремонтно-восстановительный батальон Южного военного округа отвечает за техническое обслуживание бронетанковой и автомобильной техники.

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