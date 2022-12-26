Специалисты разбирают последний подъезд дома, пострадавшего при падении Су-34 в Ейске

В разборе подъезда в доме на улице Коммунистической в настоящее время работают три единицы техники.

Специалисты продолжают разбирать подъезд № 2. Это последний подъезд из нуждающихся в разборе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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