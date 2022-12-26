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Специалисты разбирают последний подъезд дома, пострадавшего при падении Су-34 в Ейске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spetsialisty-razbirayut-poslednij-podezd-doma-postradavshego-pri-padenii-su-34-v-ejske
Специалисты разбирают последний подъезд дома, пострадавшего при падении Су-34 в Ейске
Фото t.me/opershtab23

В разборе подъезда в доме на улице Коммунистической в настоящее время работают три единицы техники.

Специалисты продолжают разбирать подъезд № 2. Это последний подъезд из нуждающихся в разборе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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