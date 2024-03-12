Специалист РЭУ Жуков: солнечные панели перспективны для жилищного строительства

Заместитель руководителя органа по валидации и верификации по качеству РЭУ имени Плеханова Владислав Жуков рассказал о плюсах и минусах солнечных батарей.

Эксперт подчеркнул, что солнечный свет — один из самых доступных источников возобновляемой энергии. Однако по эффективности и степени экологичности этого метода есть много вопросов.

Так, производство солнечных панелей и их компонентов на основе кремния — экологически затратный процесс, требующий значительных природоохранных и энергетических ресурсов.

«Коэффициент полезного действия современных солнечных батарей, солнечных панелей пока даже близко не приближается к традиционным видам — источникам электрической тепловой энергии и прежде всего природным углеводородам», — отметил Владислав Жуков.

По мнению эксперта, на сегодняшний день наиболее эффективной остается ядерная энергетика. Однако использование солнечных батарей имеет большой потенциал в отдаленных и труднодоступных местах, где отсутствует возможность подключения к сетевым источникам энергии. На таких территориях создание мегаваттных и мощных электрокомплексов не имеет смысла.

«И в каких-то локальных системах, конечно, использование солнечных панелей очень перспективно, как собственно, в жилищном строительстве», — добавил специалист.

В программы устойчивого развития теплоэнергетического комплекса России давно включили внедрение и использование альтернативных источников энергии, в частности солнечной и ветряной генерации. Например, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Калмыкии уже построили мегаваттные энергетические станции, которые успешно обеспечивают энергией не только отдельные объекты, но и комплексные, включая промышленные, сообщает телеканал «360».

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