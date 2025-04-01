Специалист Ковалев дал несколько советов, как защититься от клещей

Тепло не за горами, а значит, скоро начнется «сезон клещей». Как защититься от них и куда чаще всего любят заползать эти насекомые, рассказал старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев.

В первую очередь, собираясь на природу, выбирайте светлую одежду — на ней легче заметить клеща. При этом кофта должна быть с длинными рукавами, а штаны стоит заправить в носки — так насекомое не заползет под ткань и не присосется к коже.

Голову тоже нужно закрыть, в помощь — головные уборы с широкими полями или капюшон.

«Используйте специализированные репелленты. Избегайте высокой травы, кустарников, зарослей — клещи чаще сидят на растениях на высоте до 1,5 м. Ходите по тропинкам, не срезайте путь через густую растительность», — посоветовал Ковалев.

На природе каждые 2-3 часа нужно осматривать себя (детей и домашних животных, если они проводят время с вами). Придя домой, нужно сразу снять всю одежду и тщатетльно встряхнуть ее, а после снова тщательно осмотреть свое тело, особенно складки (подмышечные впадины, пах, шею, за ушами и пр.). Затем нужно сходить в душ, чтобы смыть с себя не закрепившихся клещей.

В случае обнаружния клеща нужно сразу обратиться к врачу, а не пытаться удалить его самостоятельно пальцами или иголками или с помощью каких-либо средств. Насекомое можно случайно раздавить, или же оно начнет задыхаться, и тогда выпустит еще больше слюны, что повысит риск передачи инфекций.

Медик поможет безопасно вытащить клеща и поместит его в герметичную емкость, чтобы после можно было отвезти насекомое в лабораторию для проверки его на боррелиоз и энцефалит, заключил эксперт в беседе с RT.

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